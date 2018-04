Gemeinde Cremlingen: Eltern-Protest gegen Betreuungsregelung

Die Gemeinde Cremlingen wirbt mit ihrer Familienfreundlichkeit. Deswegen ziehen viele junge Eltern mit ihren Kindern dorthin. Doch die sehen gerade die Vorteile, die Cremlingen vor allem Familien mit Nachwuchs im Grundschulalter bietet, massiv in Gefahr. „Wir hatten hier etwas so Tolles und schaffen es nun ab“, sagt Sascha Flyholm. Der Grund für den Ärger des Vaters, dessen Tochter die Grundschule in Destedt besucht, ist eine Vorlage,...