Wolfenbüttel. Winzer und Weinhändler sind vom 23. bis 26. Mai in Wolfenbüttel zu Gast. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Kunst und Musik.

Verschiedene Winzer und Weinhändler laden mit Tropfen aus der Region und ganz Deutschland im Rahmen des Weinfestes auf den Wolfenbütteler Schlossplatz ein: Vom 23. bis 26. Mai erwarten Besucher eine vielfältige Auswahl zwischen Rot- und Weißwein, Rosé und Sekt, Aperol Spritz und besonderen Aperitif-Kreationen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Zu Gast sind demnach unter anderem das Weingut Glock, das schon lange nicht mehr nur auf dem Weihnachtsmarkt mit leckerem Glühwein überzeuge, das Weingut Martin aus Armsheim, die Stein-Manufaktur aus Kröv, das Weingut Zehnthof/Eller sowie der Winzerverein Deidesheim. Sie alle bringen Weine aus ihrer Heimat mit nach Wolfenbüttel. Aus der direkten Nachbarschaft sei Harrys Weinladen aus Braunschweig vertreten.

Unterstützt werden die Weinstände von einem vielfältigen Angebot an Bier, Aperitif-Kreationen und Softdrinks. Black Palm aus Wasbüttel, die Scheunenbrand-Distillery aus Denkte sowie Hasseldrinks aus Wittmar böten Kostproben ihrer handgefertigten Spirituosen an und mixten Sommer-Cocktails aus eigenem Rum, Gin und Likören.

Leckereien und Programm gibt es gratis dazu auf dem Schlossplatz

Zudem gebe es Leckereien wie holländische Poffertjes, französische Crêpes, Elsässer Flammkuchen, heißen Schafskäse im Brot und zum ersten Mal beim Weinfest türkische Spezialitäten – um nur einige Beispiele zu nennen. Ein abwechslungsreiches Programm auf und abseits der Bühne runde das Angebot ab. So spazierten am Samstag die zwei Omas mit Hund des Scharniertheaters Hannover über den Schlossplatz und am Sonntag verteile Pantomime Sebastian „Wein“gummi aus seiner Candybar.

Das musikalische Bühnenprogramm des Weinfestes eröffne Talia Belle mit Pop-Covern. Die DJs Kenneth B, Totsen und Aiello füllten die Kulisse mit House und RnB. Das Duo Till & Ole verwandele Guilty Pleasures und Lieblingssong in frischem Gewand und entspannter Atmosphäre in ein akustisches Erlebnis. Internationale Covermusik mit Elektrobeats und brasilianischem Charme bringen laut Mitteilung Summersands mit und Rody Reyes & Havanna con Klasse laden zum gemeinsamen Tanzen zu Salsa, Merengue und traditioneller kubanischer Musik ein.

Viele Bands und Sänger sorgen für Unterhaltung in Wolfenbüttel

Deutschsprachige, groove-lastige Popmusik spiele die Band Parallel, am Samstagabend sei DJane Sabién mit Sängerin Anna auf dem Schlossplatz mit Hip-Hop, House und Dance-Music am Start. Musiker Johann interpretiere ein breites Repertoire an Coversongs mit detailverliebtem Gitarrenspiel und seiner Stimme, Das Duo Maldani biete eine Mischung aus Sommergefühlen und Lagerfeuer-Romantik.

red

Die Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Mai, jeweils 14 bis 22 Uhr; Samstag, 25. Mai, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 26. Mai, 11 bis 19 Uhr. Aktuelle Informationen unter www.wolfenbuettel.de/weinfest.

