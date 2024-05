Dorstadt. In einem Fall bleibt es lediglich beim Versuch, in eine Kindertagesstätte einzubrechen.

In Dorstadt und Börßum hat es Einbruchversuche gegeben, teilt die Polizei mit. Demnach gelangten Unbekannte in Dorstadt zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in die Kindertagesstätte im Alten Holzweg und durchsuchten Schränke. Sie erbeuteten eine geringe Bargeldsumme. Zutritt hatten sie sich gewaltsam über die Eingangstür verschafft. Hinweise: (05331) 9330.

Täter scheitern in Börßum

Weniger erfolgreich waren Einbrecher in Börßum. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, versuchten sie an mindestens vier verschiedenen Stellen, sich Zutritt zur Einrichtung im Dahlgrundsweg zu verschaffen. Sie scheiterten. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.500 Euro. Hinweise: (05331) 9330.

