Wolfenbüttel. Ohne Licht, aber mit Alkohol: Streifenpolizisten zogen einen 19-jährigen Radfahrer in Wolfenbüttel aus dem Verkehr.

Ein 19-jähriger Radfahrer ist Streifenpolizisten in Wolfenbüttel in der Nacht zu Sonntag auf der Bahnhofstraße aufgefallen, weil die Beleuchtung an seinem Rad nicht eingeschaltet war. Bei einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamtinnen beim Radfahrer verschiedene alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest, teilt die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Radfahrer mit 1,65 Promille fahruntüchtig war. Daraufhin wurde er zur örtlichen Dienststelle gebracht, um eine Blutentnahme durchzuführen. Die Weiterfahrt des Radfahrers wurde bis zur Wiederherstellung seiner Fahrtüchtigkeit untersagt, und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

red