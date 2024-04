Wolfenbüttel. Wartungsarbeiten sind der Grund für die Bauarbeiten auf der Autobahn bei Wolfenbüttel. Hier wird es eng.

Auf der Autobahn 36 (A 36) steht am Dienstag, 30. April, zwischen 8 und 18 Uhr zwischen der Anschlussstelle Flöthe und dem Parkplatz Werla in beiden Richtungen zeitweise jeweils nur eine Spur zur Verfügung. Grund sind Wartungsarbeiten an Mautbrücken. Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Schladen-Nord und Lengde hatte es seit Anfang April in beiden Fahrtrichtungen mehrere Tagesbaustellen in kleineren Streckenabschnitten gegeben.

