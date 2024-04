Wolfenbüttel. Entdecken Sie Wolfenbüttels dunkle Seite bei einer Kriminalgeschichts-Führung. Auch der Nachtwächter ist wieder unterwegs.

Passend zum Frühlingsbeginn starten die öffentlichen Stadtrundgänge durch Wolfenbüttel wieder täglich ab 11 Uhr an der Tourist-Info, teilt die Stadt mit. Für 60 Minuten nimmt einer der versierten Stadtführerinnen oder Stadtführer Interessierte mit auf Erkundungstour durch die historische Altstadt mit ihrer großen Geschichte und ihren kleinen Geschichtchen.

Zu bestaunen gibt es einzigartige Sehenswürdigkeiten wie das Residenzschloss, die Herzog-August-Bibliothek samt Lessinghaus, die Hauptkirche, Klein Venedig oder den Stadtmarkt - Blick in verträumte Gassen und romantische Winkel inklusive.

Auch zu einzelnen Themen gibt es Stadtrundgänge in Wolfenbüttel

Für alle, die Wolfenbüttel vielleicht schon kennen, bietet das Team der Tourist-Info zudem Themenführungen mit öffentlichen Terminen an. Los geht es am 19. April, um 16 Uhr, mit der Führung „Historische Verbrechen“ an der Tourist-Info. Bei diesem Rundgang erhalten die Teilnehmenden spannende und überraschende Einblicke in die Kriminalgeschichte Wolfenbüttels früherer Zeiten: Eintauchen in die Tatorte der Geschichte mit ihren geheimnisvollen Erzählungen. Wo hat der heimtückische Giftmischer sein Unwesen getrieben und welche Geschichte verbirgt das General-Riedesel-Haus?

Oder vielleicht lieber mit dem Wolfenbütteler Nachtwächter auf Zeitreise gehen und ihn höchstpersönlich bei einem seiner abendlichen Streifzüge durch die Altstadt begleiten? Dabei seinen Erzählungen aus längst vergangenen Tagen lauschen und sich zum Abschluss gemeinsam den weltberühmten Jägermeister als Schlummertrunk schmecken lassen. Die nächste Gelegenheit bietet sich am 19. April, um 20 Uhr, am Schlossportal.

Ab Mai dürfen sich alle zudem auf die neu aufgelegte Themenführung „Fachwerk und Höfe“ freuen. Weitere Infos zur Anmeldung und Termine auf: https://www.lessingstadt-wolfenbuettel.de/buchen/fuehrungen-erlebnisse/stadtfuehrungen.

