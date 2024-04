Wolfenbüttel. An der Auffahrt zur A36 hat es am Mittwoch gekracht: Eine 19-jährige Autofahrerin übersah einen anderen Wagen. Der Blaulicht-Überblick.

Durch einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 615 ist am Mittwoch ein Schaden von zirka 16.000 Euro entstanden – zwei Frauen wurden leicht verletzt. Wie die Wolfenbütteler Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 14.05 Uhr in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 36.

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Wolfenbüttel wollte demnach nach links zur A36-Auffahrt in Richtung Braunschweig einbiegen, sie kam aus Richtung Thiede. Im Einmündungsbereich übersah sie jedoch einen 36 Jahre alten Autofahrer, der ihr auf der L615 entgegenkam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenprall.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. Der 36-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, kam zur Überprüfung dennoch in ein umliegendes Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Zudem wurde bei dem Unfall noch ein am Straßenrand befindliches Verkehrszeichen beschädigt. Die Straße musste zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Einbruch in Wohnhaus in Schöppenstedt

Unbekannte Täter haben in Schöppenstedt die kurze Abwesenheit der Eigentümer über den Mittwochmittag ausgenutzt und sind gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Am Papenberge eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld – die Höhe des Gesamtschadens kann bislang jedoch noch nicht beziffert werden.

Passiert ist der Einbruch zwischen 10 und 13.45 Uhr. Die Polizei in Schöppenstedt sucht Zeugen unter (05332) 946540.

red