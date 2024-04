Wolfenbüttel. Teilweise werden für die Arbeiten an den Ausfahrten der Anschlussstellen die Abfahrten verkürzt, heißt es. So wird gebaut.

Auf der Autobahn (A) 36 zwischen den Anschlussstellen Schladen-Nord und Lengde wird von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Freitag, 19. April, in beiden Fahrtrichtungen mehrere Tagesbaustellen in kleineren Streckenabschnitten eingerichtet. Montags von 11 bis 17 Uhr, dienstags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr ist in diesen Bereichen eine einspurige Verkehrsführung notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung. Teilweise werden für die Arbeiten an den Ausfahrten der Anschlussstellen die Abfahrten verkürzt. Das Abfahren von der A36 bleibt weiterhin möglich.

Grund der Arbeiten ist der Rückbau von mehreren Beschilderungsfundamenten. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Zeitplan kommen. Die Arbeiten könnten in diesem Fall in der Woche von Montag, 22. April, bis Freitag, 26. April, fortgesetzt und fertiggestellt werden. red

