Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfenbüttel hatte zu Beginn der Ferien Baustellen eingerichtet. Eine Baustelle ist noch nicht fertiggestellt.

Eine gute Nachricht gab es für die Wolfenbütteler in den Osterferien: Nach 19 Monaten Bauzeit wurde die Mascheroder Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Und auch die Strecke zwischen Sickte und Salzdahlum kann mit der Freigabe des neugebauten Kreisels seit einigen Wochen bereits wieder genutzt werden.

Für die Ferien selbst hatte die Stadt gleich mehrere Baustellen angekündigt: So hatte es Arbeiten auf der Salzdahlumer Straße, am dortigen Schieberkreuz ausgeführt, gegeben. Aufgrund der Lage der Arbeitsstelle sei es erforderlich, die Fahrbahn voll zu sperren, teilte die Stadt seinerzeit mit. Ebenfalls gebaut wurde auf dem Neuen Weg nördlich der Einmündungen Ungerstraße/Kleine Breite. Dort müsse eine Gasundichte beseitigt werden, hatte die Stadt mitgeteilt.

Diese Wolfenbütteler Baustellen sind fertiggestellt

Auf Anfrage kann die Stadt zu diesen beiden Ferien-Baustellen sagen: „Die Maßnahmen Salzdahlumer Straße und Neuer Weg nördlich der Einmündungen Ungerstraße/Kleine Breite wurden erfreulicherweise vor dem geplanten Ende beendet und abgemeldet.“

Eine andere Baustelle im Stadtgebiet indes verzögert sich: Auf der Kreuzung Adersheimer Straße – Goslarsche Straße – Jägerstraße – Gebrüder-Welger-Straße wird noch gearbeitet. In dieser Kreuzung muss das Schieberkreuz gewechselt werden. Alle Fahrtrichtungen sind eingeschränkt befahrbar. Die Ampelschaltung wird angepasst; es muss mit längeren Umlaufzeiten gerechnet werden, teilte die Stadt vor Ferienbeginn mit.

Diese Baustelle in Wolfenbüttel verzögert sich

Ursprünglich war die Baustelle bis zum 28. März gedacht. „Die Maßnahme Kreuzung Adersheimer Straße – Goslarsche Straße – Jägerstraße – Gebrüder-Welger-Straße verlängert sich voraussichtlich bis zum 8. April wegen Verzögerungen im Bauablauf“, teilt Stadtsprecher Thorsten Raedlein auf Anfrage mit.

Vorsicht sei allerdings geboten, hatten die Wolfenbütteler in ihrer Mitteilung im März betont und erklärt: Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als zehn Metern können von der Adersheimer Straße nicht in die Gebrüder-Welger-Straße, also links, abbiegen, heißt es. Hier ist die Umleitung über die Jägerstraße – Dr.-Heinrich-Jasper-Straße – Frankfurter Straße – Gebrüder-Welger-Straße zu nutzen.

