Wolfenbüttel. Gesichtet? Die am stärksten bedrohte Amphibienart Niedersachsens kommt in den Kreisen Helmstedt und Wolfenbüttel vor, so der Nabu.

Wer hat sie gesehen? Die Wechselkröte ist mit ihrer kontrastreichen grünlichen Fleckenmusterung und ihren gelb-grünen Augen eine sehr charakteristische Amphibienart, schreibt die Ökologische Nabu-Station Aller/Oker, kurz Önsa, in einer Mitteilung. Die ersten Wechselkröten wagen sich langsam aufgrund der steigenden Temperaturen aus ihren Winterquartieren, um an nahe gelegenen Gewässern auf Partnersuche zu gehen. Bis etwa Mitte Mai zieht sich die Fortpflanzungsperiode, heißt es weiter.

Die Wechselkröte ist eine der am stärksten gefährdeten Amphibienarten Deutschlands, auch in Niedersachsen gibt es einzig in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel einige wenige Vorkommen, teilt die Önsa mit. Die Art bevorzugt vegetationsarme, steppenartige Lebensräume mit vielen besonnten Kleingewässern. Ihre ursprünglichen Lebensräume, der dynamische Auenbereich von Flüssen und Bächen und karge Landschaftsbereiche, seien jedoch in der heutigen Kulturlandschaft kaum noch zu finden. Mittlerweile kommen die seltenen Kröten hauptsächlich in naturfernen Sekundärlebensräumen, wie Abbaugruben und Industrieflächen, vor, heißt es.

Wer hat die Wechselkröte im Landkreis Wolfenbüttel gesehen?

Im Rahmen des Nabu-Projektes „Schaffung von Lebensräumen für die gefährdete Wechselkröte“ wird nun erneut ein Aufurf gestartet: Wer hat die Wechselkröte gesehen? Hierbei sollten möglichst genaue Angaben zum Fundort gemacht werden, etwa in Form von Koordinaten oder der Kartenmarkierung. Auch ein Foto des Tieres sei nötig. Dabei dürfen die Kröten als in Deutschland „streng geschützte“ Art aber in keinem Fall gestört werden, betont die Önsa. Im vergangenen Jahr konnte so ein bis dato unentdecktes Vorkommen der Wechselkröte nachgewiesen werden, heißt es weiter.

Wer eine Wechselkröte gesehen hat, schreibt an valentin.dienst@NABU-niedersachsen.de oder meldet sich telefonisch (01590 4537738). kat/red

