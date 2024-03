Wolfenbüttel. Sie meinen: Wenn die Herkunftssprache von Anfang an einen Platz in der Kita hat, fällt ihnen das Deutschlernen leichter.

Der Antrag der Grünen zu diversitätsgerechtem Spielzeug und Büchern in Kitas ist im Verwaltungsausschuss am 11. März von der Politik angenommen worden; das teilt die Fraktion mit. Nach etlichen Diskussionen und einer Ablehnung sowohl im Sozial- als auch im Kulturausschuss hatte die Grünen-Ratsfraktion den Antragstext verändert und vorgeschlagen, dass den Einrichtungen im Stadtgebiet ein zusätzlicher Etat für Anschaffungen im Sinne des Antrags zur Verfügung gestellt wird. Diesem Vorschlag sei eine Mehrheit im Verwaltungsausschuss gefolgt.

Auch die Stadtbücherei erhält zusätzliche Mittel

Nun wird es einen Etat für jede Kita und jeden Hort im Stadtgebiet geben, aus dem Bücher und Spielzeuge angeschafft werden können, die die Vielfalt der Lebenslagen in den Einrichtungen widerspiegelt. Auch Fachbücher für das Personal oder mehrsprachige Bücher können wahlweise aus dem Etat angeschafft werden, teilen die Grünen mit. Denkbar sind beispielsweise Materialien wie Stifte in allen Hautfarben oder das bekannte Berufe-Memory „Ich kann werden, was ich will!“, das alle Kinder ermutigt, egal ob Junge, Mädchen, Kind mit Behinderung oder mit Migrationsgeschichte, die weite Welt der Berufe zu erkunden. Auch die Stadtbücherei erhält zusätzliche Mittel, mit denen weitere diversitätsgerechte Kinderbücher angeschafft werden können, um die gute Ausstattung der Bücherei in diesem Bereich weiter auszubauen.

„Durch die Möglichkeit aus dem Angebot an wirklich vielen und schönen neuen Büchern, Materialien und Spielzeugen auf dem Markt zu schöpfen, bieten wir auch den pädagogischen Fachkräften in den Einrichtungen Entlastung, wenn sie sich mit dem Thema Diversität in der Kita und Hort auseinandersetzen“, erklärt Beate Zgonc, Mitglied des Sozialausschusses für die Grünen.

Mehrsprachigkeit ist wertvolle Ressource

„In einem Einwanderungsland wie Deutschland ist es wichtig, dass sich alle Kinder in den Büchern und Materialien ihrer Kita abgebildet sehen, und auch mal Hauptfigur der Geschichte sind“, so Ratsfrau Ghalia El Boustami. „Die Forschung der letzten 20 Jahre zeigt“, so El Boustami weiter, „dass Mehrsprachigkeit eine wertvolle Ressource ist. Es tut dem Einwanderungsland Deutschland gut, diese Ressource, die bei immer mehr Kindern vorhanden ist, zu fördern. Wenn die Herkunftssprache der Kinder von Anfang an einen Platz in der Kita hat und sei es nur in mehrsprachigen Büchern, fühlen sich die Kinder wertgeschätzt und das Deutschlernen fällt ihnen leichter.“

