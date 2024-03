Wolfenbüttel. Zuerst brennt ein Container an der Cranachstraße, dann weitere. Auch die Schule nimmt Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben mehrere Müllcontainer auf dem Schulgelände an der Cranachstraße in Wolfenbüttel gebrannt. Gegen 2.15 Uhr rückte die Feuerwehr an, um zunächst einen brennenden Container zu löschen. „Kurz vor Beginn der Löscharbeiten begannen weitere Müllcontainer, die in einiger Entfernung aufgestellt waren, ebenfalls zu brennen“, berichtet die Polizei.

Durch das Feuer entstand zudem Schaden an dem Schulgebäude. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 auf.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red