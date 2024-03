Sickte. Heftiger gewalttätiger Angriff: Auf dem Parkplatz eines EInkuafszentrums in Sickte wird einer der beiden Brüder krankenhausreif gepügelt.

Am Samstagabend ist es in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel zu einem gewalttätigen Angriff gekommen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurden auf dem Parkplatz eines Einkuafszentrums an der Bahnhofstraße gegen 20 Uhr zwei Brüder im Alter von 23 und 25 Jahren von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen.

Die Täter, die sich zuvor auf einem E-Scooter den Opfern genähert hatten, malträtierten das Brüderduo mit Schlägen und Tritten. Der 23-Jährige wurde dabei so stark verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung. Da die Angreifer nach der Tat die Flucht ergriffen, bittet die Polizei um Hinweise zur Identifizierung der Täter.

Einer der Angreifer soll schätzungsweise 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe kurze, blonde Haare und war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen Hose bekleidet. Zudem trug er weiße Schuhe. Der zweite Täter soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Er hatte braunes, kurzes Haar und war mit einer dunklen Jacke sowie einer graufarbenen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Cremlingen unter der Telefonnummer 05306/932230.

red