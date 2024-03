Tausend Dank für 10.000 Euro: Gudrun Barth, Christine Juranek, Bogdan Bloch und Hannelore Behnke (hintere Reihe von links) sowie Sigrid Berkau und Jörg Pasemann (vorn von links) mit dem gespendeten Geld an einem gedeckten Tisch in der Ökumenischen Suppenküche in Wolfenbüttel © Stephanie Memmert/FMN | Stephanie Memmert