Wolfenbüttel. Die Schülerinnen des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Wolfenbüttel erzählen, wie interessant die Praxistage für sie waren.

Kürzlich hatten 10 Mädchen aus dem 10. und 11. Jahrgang am Theodor-Heuss-Gymnasium die Möglichkeit, an „MINT for Girls“ teilzunehmen, einem Berufsorientierungsangebot der Arbeitsagentur sowie des Landes Niedersachsen für Mädchen mit grundlegendem Interesse an MINT-Berufen. Der Begriff „MINT“ umfasst die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, teilt das Gymnasium mit.

Während dieser Zeit lernten die Teilnehmerinnen unterschiedliche Berufe in diesen Bereichen kennen und konnten in unterschiedliche Betriebe praxisnah hineinschnuppen. Am Ende des Projekts berichteten die begeisterten Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen.

Das sagen die Teilnehmerinnen zu dem MINT-Projekt

„Am ersten Tag haben wir uns über die Betriebe informiert und auf die Praxistage vorbereitet. Am nächsten Tag hatten dann einige von uns die Möglichkeit, sich die Bundeswehr in Wunstorf genauer anzusehen. Ab 7 Uhr machten wir uns in Begleitung von zwei Soldaten der Bundeswehr auf den Weg. Das Lufttransportgeschwader 62 besitzt bis zu 44 Flugzeuge der Art A400M, die wir uns genau anschauen durften. Wir haben Einblicke in die verschiedenen Berufsmöglichkeiten der Bundeswehr gewonnen und dabei festgestellt, wie vielfältig diese als Arbeitgeber ist“, berichten die Teilnehmerinnen.

Und weiter: „Ein kleiner Teil von uns hat zudem den Betrieb ReliaTech in Wolfenbüttel besucht, der sich mit Biotechnologie bzw. mit der Herstellung und dem Verkauf von Proteinen befasst. Nach einer kurzen Vorstellung des Betriebes wurden wir durch das Labor geführt und haben mithilfe einer Mitarbeiterin selbst mit Proteinen gearbeitet. Schließlich hatten wir die Gelegenheit, Zellen durch ein Mikroskop zu beobachten und nach einem Prinzip zu zählen. Am dritten Projekttag waren wir in der Hochschule Ostfalia. Dabei hat uns besonders das Zusammenbauen eines mithilfe von 3D-Technik gedruckten Yo-Yos gefallen, und wir haben Eindrücke in die verschiedenen Studiengänge erhalten. Einen guten Abschluss bot uns am Ende der Nachbereitungstag, an dem wir unsere Erkenntnisse reflektieren konnten. Insgesamt hat uns das Projekt nützliche Erfahrungen für unseren weiteren Berufsweg gebracht, und wir hoffen, dass es das Angebot auch in den nächsten Jahren geben wird.“

