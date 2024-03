Kreis Wolfenbüttel. Grundschulen im Landkreis erhalten ein innovatives Nachhaltigkeitsmagazin für den Unterricht und darüber hinaus. Und so kommt es an.

„Lasst Uns Gut Sein“ oder kurz: LUGS – so heißt das Nachhaltigkeitsmagazin, das Anfang März durch den Landkreis Wolfenbüttel an die ersten beiden Grundschulen im Kreisgebiet verteilt wurde. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung. Der Mitteilung zufolge sei LUGS das erste deutsche Magazin für Kinder, das die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen behandelt. Das Magazin wird Grundschulen im Landkreis Wolfenbüttel kostenlos zur Verfügung gestellt, die sich zuvor für die Verteilung beim Landkreis angemeldet hatten, schreibt die Landkreisverwaltung.

Schulleiterin in Winnigstedt lobt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der LUGS-Hefte

Freuen sich über die LUGS-Hefte: Kinder der Grundschule Winnigstedt mit (von Links) Josephine Meier (Sachunterrichtslehrerin), Lina Kohring (Landkreis Wolfenbüttel, Referat Nachhaltigkeit und Klimaschutz), Noah Kaufmann (FSJler), Jennifer Lohse (Schulleiterin), Ralf Borntrink (LUGS-Botschafter), Nele Guderian (Pädagogische Mitarbeiterin). © Landkreis Wolfenbüttel

Die Füchse (Jahrgang 3) und die Seepferdchen (Jahrgang 4) der Grundschule Winnigstedt und insbesondere Direktorin Jennifer Lohse und Josephine Meier, die beide Sachkunde unterrichten, freuten sich sehr über das neue Unterrichtsmaterial, heißt es weiter. „Die Hefte lassen sich neben dem Sachunterricht auch im pädagogischen außerunterrichtlichen Bereich vielfältig einsetzen. Besonders interessant ist für uns als Schule, dass bei den LUGS-Heften eine regelmäßige Ausgabe geplant ist. Wir freuen uns auf die Kooperation“, wird Jennifer Lohse, Schulleiterin der Grundschule Winnigstedt, in der Mitteilung zitiert.

Das Magazin LUGS Das LUGS-Magazin wird von der gemeinnützigen Aktiengesellschaft „viversus“ herausgegeben und ist in Zusammenarbeit mit der Georg-August-Universität Göttingen entstanden. Die Idee der Initiatoren ist, dass das Magazin viermal im Jahr erscheint und im Laufe der Grundschulzeit alle Nachhaltigkeitsziele anhand des Magazins kindgerecht vermittelt und in den Unterricht integriert werden können. red

In der Grundschule Kissenbrück nahmen die Kinder gemeinsam mit der Schulleiterin Gesa Weiser und der Nachhaltigkeitslehrerin Stefanie Meyer die Hefte entgegen.

Nachhaltigkeit soll im Kreis Wolfenbüttel schon in der Grundschule Thema sein

Die LUGS-Hefte sollen als vom Landkreis Wolfenbüttel gefördertes Unterrichtsmaterial das Thema Nachhaltigkeit bereits in der Grundschule in möglichst vielen Lebensbereichen behandeln. Die Verteilung übernimmt das Referat 02 Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Kontakt: klimaschutz@lk-wf.de oder telefonisch unter (05331) 84494.

