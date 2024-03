Wittmar. Rund vier Stunden wurde in Wittmar der Bereich rund um die Kirchstraße weiträumig abgesperrt. Das ist passiert.

In Wittmar im Kreis Wolfenbüttel wurde am Donnerstag, 14. März, bei Glasfaserarbeiten eine Gasleistung in der Kirchstraße beschädigt. Der Bereich wurde in der Zeit von 16 bis 19.55 Uhr weiträumig abgesperrt, da durch austretendes Gas Explosionsgefahr bestand, wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet.

Auch die B79 war zeitweise voll gesperrt. Das Gas wurde durch eine Spezialfirma abgepumpt und die Leitung durch Techniker repariert, so die Polizei weiter. Neben der Firma, dem Netzbetreiber und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

red