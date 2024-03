Wolfenbüttel. Die Feuerwehr ging von gefährdeten Menschenleben aus. Ein Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung. Das war am Samstagabend los:

Aus weiter Ferne waren am Samstagabend die hellen Flammen zu sehen: In einem mehrgeschossigen Wohnhaus am Forstweg in Wolfenbüttel brach in den Abendstunden des Samstags auf dem Balkon ein Feuer aus. Die Flammen im ersten Obergeschoss sorgten für mehrere Notrufe. Vorsorglich wurde die Alarmierung auf Feuer mit Menschenleben in Gefahr erhöht.

Wie die Feuerwehr Wolfenbüttel berichtet, hätten die Anwohner selbst erste Löschversuche gemacht. Nachdem die Einrichtungsgegenstände auf dem Balkon relativ schnell abgebrannt waren, erloschen die Flammen. Die Feuerwehr entfernte das noch glimmende Brandgut und löschte es vor dem Haus ab. Ein Bewohner erlitt bei den ersten Löschversuchen eine Rauchvergiftung und wurde vorsorglich in das gegenüberliegende Klinikum transportiert.

Nach dreißig Minuten war der Einsatz beendet. Über die Brandursache lagen noch keine Erkenntnisse vor.