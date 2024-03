Wolfenbüttel. Zwischen Ahlum und Dettum hat es am Sonntagmorgen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 82-Jähriger kam ums Leben. Die Straße ist seit Stunden gesperrt.

Im Kreis Wolfenbüttel zwischen Ahlum und Dettum hat sich am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein in Richtung Dettum fahrenden Pkw-Fahrer in Höhe der seichten Doppelkurve mit seinem Skoda von der Fahrbahn ab. Nachdem er zuerst ein Verkehrsschild gestreift hat, krachte er wenige Meter danach frontal gegen einen Straßenbaum, erklärt die Wolfenbütteler Polizei.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 82-Jährigen feststellen. © FMN | Jörg Koglin

Die nach dem Notruf zuerst eintreffenden Rettungsdienstkräfte und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahlum befreiten den 82-jährigen Fahrer gemeinsam aus dem total zerstörten Auto. Weitere Personen befanden sich nicht mehr in dem Wagen. Die Notärztin konnte noch am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zusätzliche und vorsorglich alarmierte umliegende Feuerwehren brauchten nicht mehr tätig zu werden. Bis zu genauen Klärung des Unfalles ist die Landesstraße 627 ab Ortsausgang Ahlum vollständig gesperrt.

