Wolfenbüttel. In der Hauptkirche BMV treffen sich die Menschen, um der Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Was der Propst sagt.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des Angriffs Russlands gegen die Ukraine fand auch in Wolfenbüttel eine Friedensandacht statt. In die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis (BMV) hatten Propst Dieter Schultz-Seitz und Henning Kramer (Verein ChancenGeben) eingeladen, um der Opfer zu gedenken. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer waren gekommen. Das ukrainische OwnWay-Orchester begleitete die Andacht. An der Seite von Schultz-Seitz und Kramer stand eine Dolmetscherin, die die Friedensandacht übersetzte.