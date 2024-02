Wittmar. Von Bildschirmen zu Bäumen: Naturpädagogin Melanie Bänsch führt Kinder im Asse-Wald in die Welt der Wildnis ein.

Auf geht‘s in die Wildnis! Oder besser: Ab geht’s in den Wald, denn für einen Tag durften ihn 13 Kinder im Alter ab 7 Jahren am Samstag ihr Zuhause nennen. Die Naturschutzjugend (NAJU) Wolfenbüttel hatte sie zum „Überlebenstraining in der Wildnis“ eingeladen. Im digitalen Smartphone-Zeitalter wurde der Wald für sie ein authentisches analoges Erlebnis. Nach dem Start vom Großparkplatz am Ende des Asseweges in Wittmar machten sie den Wald der Asse stundenlang zu ihrem Abenteuerort. Angeleitet von Wildnispädagogin Melanie Bänsch durchstreiften die Kinder das Dickicht auf der Suche nach einem geeigneten Lager.