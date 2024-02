Wolfenbüttel. Auf den Spuren der Poesie: Rebecca Bilkau erzählt in Gedichten von ihren abendlichen Hundeausflügen in Wolfenbüttel.

„Flaschen drängeln sich an den Bullaugen der Container, Farben durcheinander, Hohlenden werfen sich Licht zu...“ Eines der Gedichte von Rebecca Bilkau beginnt mit diesen Worten. In der Übersetzung jedenfalls. Denn die Wolfenbüttelerin schreibt ihre Zeilen auf Englisch, in ihrer Muttersprache.