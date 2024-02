Wolfenbüttel. Im Mitgestaltungspunkt in Wolfenbüttel können sich Freiwillige und Vereine vernetzen. Er steht allen offen. Das ist geplant.

Der Mitgestaltungspunkt Wolfenbüttel ist offiziell eröffnet. Sein Ziel: Ein Raum bieten für ehrenamtliches Engagement aller Art, ohne feste Zielsetzung. Vereine, Initiativen, Institution und auch einzelne Menschen sollen sich dort kennenlernen und vernetzen können. Erstmal ganz ohne Verpflichtung. Denn, so fand eine Enquete-Kommission des niedersächsischen Landtags 2022 heraus, viele „Fast-Freiwillige“ hält die Hürde einer Vereinszugehörigkeit ab. Man will helfen, aber eben zeitlich begrenzt. Die Freiwilligenagentur will als Mittler dienen.