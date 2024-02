Wolfenbüttel. Langsam trudeln die Störche wieder in Hedeper, Börßum und anderen Orten ein. Wieder etwas früher. Warum? Das erklärt ein Experte.

Sie sind wieder da! Wenigstens die ersten Störche haben ihr Nest wieder aufgeschlagen, einer ist erst gar nicht gegangen. Der Großteil ist allerdings noch auf dem Weg. Ihre Nester sind in Hedeper, Börßum, Werla-Burgdorf und Achim zu finden. In den kommenden Wochen werden wohl alle Vögel an ihren Sommernistplätzen eintreffen. Wieder einmal früher als zuvor. Der Nabu-Storchenexperte Ralf Isensee erklärt, warum.