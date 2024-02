Wolfenbüttel. 20 Jahre Werkstatt Solidarische Welt Wolfenbüttel, 10 Jahre Weltladen. Und warum jetzt ein Umzug?

Gleich zwei Jubiläen stehen für die Wolfenbütteler Werkstatt Solidarische Welt an: 20 Jahre Vereinsgeschichte und 10 Jahre Weltladen. Der Weltladen Wolfenbüttel ist der Geschäftsbetrieb des Vereins. Zu kaufen gibt es Waren aus fairem Handel. Im Mai 2014 wurde er von den Vereinsmitgliedern am derzeitigen Standort in der Okerstraße eröffnet. Pünktlich zum Jubiläum steht ein Ortwechsel bevor. Ab Mai soll es in den Krambuden 9 weitergehen. Die Neueröffnung ist für den 4. Mai mit „buntem Programm“ angekündigt.