Wolfenbüttel. Am 9. März soll auf dem Schlossplatz ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt werden. Hier steht, was sonst noch geplant ist.

Derzeit finden in den großen Städten und Zentren zahlreiche Demonstrationsveranstaltungen statt, schreibt die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung. Die bisher schweigende Mehrheit setze sich ein und zeige, dass sie nicht bereit ist, rechtsextremes ideologisches Gedankengut zu akzeptieren. Das soll auch am 9. März in Wolfenbüttel wieder der Fall sein.

„Wir brauchen eine langanhaltende Bewegung gegen zunehmende Polarisierung und geschürte Angst in der Gesellschaft“, sagt Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic. Deshalb lädt er am 9. März um 5 vor 12 Uhr zu einem Fest für die Demokratie auf den Wolfenbütteler Schlossplatz ein. „Gemeinsam wollen wir für unsere Grundwerte ein- und für unsere Demokratie aufstehen”, so Lukanic.

Auch für die Kinder wird etwas geboten

Damit die Demonstrationsveranstaltung zu einem ordentlichen Fest wird, gibt es natürlich auch die passende Musik – und die kommt an diesem Tag von der Jazzkantine. Die Jazzkantine hat seit 1994 eine beeindruckende überregionale Fangemeinde, heißt es in der Ankündigung. Der unverwechselbare Sound, der erstmals in Deutschland Elemente des Jazz und des HipHop miteinander verschmolz und auch keine Berührungsängste zu Soul und Funk kennt, begeisterte zahlreiche Besucherinnen und Besucher erst vor kurzem mit „Wolf’n’Büttel – Eine Stadtrevue von Christian Eitner“ im Lessingtheater.

Ein kleines Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Buttonmaschine und Mitmachaktion zum Thema „Was bedeutet für mich Demokratie“ runden die für rund zwei Stunden geplante Aktion ab.

