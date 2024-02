Wolfenbüttel. Am Sonntag, 25. Februar, ist den Flohmarkt-Fans in der Lessingstadt das Wetter egal – in der Lindenhalle gibt es einen Hallenflohmarkt.

„Was gibt es schöneres, als am Wochenende gemütlich über einen Flohmarkt zu schlendern?“ Diese Frage stellt die Firma „Nils Hübner Veranstaltungsservice“ (NHVS) und weist in diesem Zusammenhang auf Sonntag, den 25. Februar hin. An diesem Tag nämlich findet in der Lindenhalle Wolfenbüttel ein großer Hallenflohmarkt für die ganze Familie statt. „Egal ob es draußen regnet, stürmt oder schneit, in der Lindenhalle ist an diesem Tag für die Besucher bestimmt das ein oder andere Schnäppchen zu erstehen“, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung.

Natürlich mache es auch großen Spaß, wenn man sich selbst als Verkäufer betätigt und seinen Trödel unters Volk bringt, heißt es weiter. Über die Internetseite www.nhvs-events.de können sich interessierte Verkäufer noch für den Flohmarkt anmelden. Dabei gelte: Schnell sein, da nur noch ganz wenige freie Plätze für Verkäufer verfügbar sind.

Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt

Verkauft werden dürfe (fast) alles, was sich so im Keller, auf dem Dachboden, in Schränken oder im Kinderzimmer zum Verkauf findet. Viele private Anbieter würden an diesem Tag die Lindenhalle in ein Eldorado für Sammler und Schnäppchenjäger verwandeln, verspricht NHVS.

Der Eintritt für die Besucher des Flohmarkts beträgt 2 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Geöffnet ist der Hallenflohmarkt am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 15 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.nhvs-events.de

