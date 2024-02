Wolfenbüttel. Am Dienstag kommen die Mitglieder des Ausschusses für Schulwesen in Wolfenbüttel zusammen. Diese Themen werden diskutiert.

Wo, wenn nicht in einer Schule, ist der gleichnamige Ausschuss am besten für eine Sitzung aufgehoben? Und so tagt der Ausschuss für Schulwesen am Dienstag in der Mensa der Erich-Kästner-Hauptschule in Wolfenbüttel. Vor der eigentlichen Sitzung gibt es einen Rundgang durch die Schule. Später beschäftigt sich der Ausschuss mit vielen Tagesordnungspunkten.