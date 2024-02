Sickte. Mine Uysal und Jan Lürken aus Sickte starteten im Sommer 2023 mit ihrem Projekt im Herrenhauspark. Bald geht es wieder los.

Wann fängt eigentlich die Eissaison an? Für manche endet sie wohl nie, einige starten jetzt im Februar – und für wieder andere geht’s im Frühjahr so richtig los. Für Mine Uysal und Jan Lürken ist es der April. Dann starten die beiden Sickter in ihre zweite Saison, nachdem sie mit einer „Blitzidee“ im August 2023 loslegten.