Wolfenbüttel. In der Nähe des Schwimmbades laufen derzeit Baumfällarbeiten. Die Stadt führt diese Gründe für die vielen Fällungen an.

Wer aus Wolfenbüttel Richtung Halchter oder Linden unterwegs ist, der hat die vielen dicken Baumstämme bereits sehen können: Wie die Stadt berichtet, laufen aktuell Baumfällungen im Landschaftsschutzgebiet gegenüber vom Schwimmbad. Die Maßnahme begründet die Stadt so: „Hier müssen zahlreiche Pappeln gefällt werden, da sie nicht mehr standsicher sind und entweder auf die benachbarte Straße oder in die Oker fallen könnten. Mit ihren rund 70 Jahren haben die Weichhölzer leider ein kritisches Alter erreicht.“

„Einige Bäume, die als Habitat für Tiere dienen, bleiben sicher gekürzt stehen und können den Lebewesen weiterhin als Schutzraum dienen“ Jens Meyer - Abteilungsleiter Grünflächen bei der Stadt Wolfenbüttel

Schaue man beim Fällen zu, fällt sofort auf, dass der Baum beim Bodenkontakt extrem „staubt“. Schon daran sehe der Beobachter, dass das Holz in keinem guten Zustand mehr ist. „Auch wenn es den Verantwortlichen immer schwerfällt, so eine Entscheidung zu treffen, aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht hat die Stadtverwaltung keine andere Wahl. Da sich die Bäume in einem Hochwassergebiet befinden, werden sie auch sofort abtransportiert oder vor Ort verwertet“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

„Einige Bäume, die als Habitat für Tiere dienen, bleiben sicher gekürzt stehen und können den Lebewesen weiterhin als Schutzraum dienen“, erklärt Abteilungsleiter Grünflächen, Jens Meyer. Und er hat noch eine gute Nachricht. „Im Unterholz finden wir schon viele Jungbäume, die bisher kaum wachsen konnten, da sie aufgrund der Pappeln nur wenig Licht bekamen und durch Verbiss auch klein gehalten wurden. Die können sich jetzt besser entwickeln“, wird Meyer in der Mitteilung zitiert. Weitere Neupflanzungen würden zudem an dieser Stelle folgen.

Was die Neupflanzungen im Stadtgebiet angeht, teilt die Wolfenbütteler Verwaltung mit: von 2018 bis 2023 mussten zwar 725 Bäume gefällt werden, im Gegenzug wurden aber auch 820 Bäume gepflanzt, heißt es.

