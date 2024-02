Salzgitter/Steinlah. Alex Parker tourt mit der „Udo Jürgens Show“ durch Deutschland. Sein Idol hat er sogar schon persönlich getroffen.

Aus Steinlah in die weite Welt … Gastierte Berufsmusiker Alex Parker noch Ende Januar beim grandiosen Abend der „Udo Jürgens Story“ (Regie: Erich Furrer) in der Wolfenbütteler Lindenhalle, ist die Show mit ihm und Gabriele Benesch inzwischen weitergezogen. Die Show war eine erinnerungsreiche Zeitreise, die großen Applaus und viele begeisterte Stimmen erntete. Doch was vielen Gästen des Konzertabends zunächst unbekannt war: Der Udo-Jürgens-Interpret Alex Parker ist ein Kind unserer Region.