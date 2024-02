Schladen. Rübenkampagne: 150 Landwirte, Anbauerverband und Nordzucker AG diskutieren in Schladen. Dieses Jahr gab es etwas ganz Außergewöhnliches.

Es war ein Novum in der Geschichte der Winterversammlungen des Zuckerrübenanbauerverbandes (ZAV) Niedersachsen-Mitte in Schladen: Während sich rund 150 Landwirte, Verbandsmitglieder und Vertreter der Nordzucker AG im Dorfgemeinschaftshaus in Schladen zur Bilanz des Rüben-Anbaujahres 2023 und zum Ausblick auf die im kommenden September beginnende Rüben-Kampagne 2024 trafen, stand nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt die Schladener Zuckerfabrik noch unter Volldampf. Der Grund: Erst an diesem Freitag endet die aktuelle Kampagne mit der Verarbeitung der letzten Zuckerrüben – und zwar 162 Tage nach dem Start Anfang September 2023. Es ist eine Rekord-Kampagnedauer in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Schladener Werks, in dem mit 1,6 Millionen Tonnen verarbeiteter Zuckerrüben ebenfalls Rekordzahlen erzielt worden sind.