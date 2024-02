Wolfenbüttel. Erlebnisbericht: Mira und Jakobs Benefizabend in der St. Petrus Kirche.

Nach dem Abitur aufbrechen, andere Kulturen kennenlernen, sich für eine gute Sache engagieren – zwei junge Menschen aus Wolfenbüttel haben es gewagt. Mira Pischke und Jakob Kröger haben sich im Herbst 2022 für ein Jahr Freiwilligendienst entschieden. Mira Pischke engagierte sich in einer Internatsschule in Tansania, Jakob Kröger arbeitete in einer kirchlichen Sozialeinrichtung im spanischen Valencia. Nach ihrer Rückkehr organisierten sie in der Wolfenbütteler St. Petrus-Kirche ein Wohltätigkeitskonzert, um von ihren Erlebnissen zu berichten und Spenden zu sammeln für die Einrichtungen, bei denen sie zu Gast waren.