Wolfenbüttel. Auf dem Schlossplatz in Wolfenbüttel findet am Samstag, 3. Februar, eine große Demo statt. So läuft der Demo-Zug.

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Wolfenbüttel lädt am Samstag, 3. Februar, ab 11.30 Uhr, zu einer Kundgebung unter dem Motto „Wolfenbüttel für Demokratie und Vielfalt“ auf den Schlossplatz ein. Im Anschluss an die Redebeiträge ist ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant.

red/step