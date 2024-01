Wolfenbüttel. Die Lessingstadt hat Kindern und Jugendlichen viel zu bieten. Hier ist Teil 1 der Übersicht über die Angebote des 1. Quartals 2024.

Das Onlinetool www.freizeitspektakel.de, das alle anmeldepflichtigen Angebote der Stadtjugendpflege veröffentlicht und die Online-Anmeldung ermöglicht, ist zum 15. Januar 2024 neu aufgesetzt worden.

Dies sei aus datenschutzrechtlichen Gründen jährlich notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit. Um sich dort anzumelden, müssen sich daher auch alle bisherigen Nutzerinnen und Nutzer erneut registrieren. Unter anderem können dort die Informationen zu den Osterferienangeboten, der Sommer-Jugendfreizeitfahrt in die Toskana und die Sommer-Kinderfreizeit in Schleswig-Holstein eingesehen und die jeweiligen Anmeldungen vorgenommen werden. Übrigens sind auch alle anderen nichtkommerziellen Anbieter eingeladen, ihre Angebote für Kinder und Jugendliche dort zu veröffentlichen, daher sind auch viele weitere Angebote dort zu finden.

Von Disco bis Pen-and-Paper-Spielrunde

Seit dem 8. Januar hat der medienpädagogische Jugendtreff Add.Lantis im Ulmenweg wieder montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr für Jugendliche ab zwölf Jahren geöffnet. Eingeladen sind montags von 14.30 bis 16.30 Uhr auch Kinder ab zehn Jahren. Im vergangenen Jahr waren das einjährige Jubiläum im Mai und beispielsweise die besonderen Angebote der Mint-Liga zur Förderung des Interesses an Naturwissenschaften besondere Angebote. Aber auch die Einrichtung des medienunterstützten Musikbereiches markierten einen neuen Abschnitt. Musik am PC entwickeln oder zum Beispiel Gitarre PC-unterstützt zu lernen, das mache Freude und das Lerntempo könne selbst bestimmt werden, schreibt die Stadtjugendpflege. Aktuell werde daran gearbeitet, das Angebot auch für Jugendliche ab 16 Jahren auszuweiten.

Das städtische Jugendfreizeitzentrum ist nach erfolgter Jahresplanung seit dem 10. Januar wieder montags bis donnerstags von 14 bis 21 Uhr und freitags ab 17 Uhr zur wöchentlichen Disco geöffnet. Die Veränder.Bar, Ecke Kreuzstraße/Breite Herzogstraße, hat ebenfalls den Betrieb wieder aufgenommen. Dienstags bis freitags ab 10 Uhr hat das Workcafé und mittwochs bis samstags ab 15 Uhr der Café- und Veranstaltungsbereich geöffnet. Aktuell stellt der Künstler Innocent Buregeya seine Werke aus und beispielsweise Table-Quiz, Pen-and-Paper-Spielrunden, Konzerte und „Stammtische“ verschiedener Initiativen und Gruppen bereichern das Angebot zu den Öffnungszeiten.

Raum für Kinder und Jugendliche in Fümmelse

Die Dezentrale offene Kinder- und Jugendarbeit (DoJa) in den Ortsteilen wurde durch das Angebot in Fümmelse ergänzt. Jeweils donnerstags, freitags und montags von 14 bis 18 Uhr lädt die Stadtjugendpflege auf Anregung des Ortsrates zum offenen Treffen in die Alte Schule ein. In diesem Jahr soll der Raum im Obergeschoss nach den Wünschen der Jugendlichen gemeinsam hergerichtet und die eigenverantwortliche Nutzung ermöglicht werden. Kinder nutzen den Raum angeleitet bereits intensiv, nun ist zu klären, ob es Jugendliche gibt, die ihn selbstverantwortet nutzen möchten und wie dies praktisch aussehen kann.

