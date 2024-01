Wolfenbüttel. 25 Jahre Prinzenpalais als Veranstaltungsort in Wolfenbüttel. So soll gefeiert werden.

25 Jahre ist es her, dass im Prinzenpalais die erste Festveranstaltung stattfand. Damals, im Sommer 1999, gab es ein Konzert auf dem Flügel von Ursula Schünemann. Und damals hatte der Saal gerade einen 90-jährigen Dornröschenschlaf hinter sich. Nun ist er nicht nur wach geküsst, sondern erstrahlt in wunderschönem Glanz: 25 Jahre Tonart - das will gefeiert werden.