Wolfenbüttel. Eine Schülergruppe aus Südafrika versuchte sich mit ihren Gastgebern als Keksbäcker – und staunte über die modernen Backanlagen.

Von einem ganz besonderen Termin berichtet das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Wolfenbüttel: Zusammen mit ihren Gastgebern, Schülern des THG, besuchte eine zwölfköpfige Gruppe der Victoria Park High School aus Port Elizabeth in Südafrika die Bäckerei Richter. Dort ging es zunächst los mit dem Ausstechen von Plätzchen, die später noch liebevoll verziert wurden.

Der Teig kam vorausgerollt aus modernen Maschinen, sodass die Jugendlichen gleich loslegen durften, heißt es im Bericht der Schule. Hände waschen, eine Back-Schürze umbinden und das Vergnügen begann, während es draußen zur besonderen Freude der Südafrikaner etwas schneite. Im Anschluss wurden die Kekse noch gebacken und zwei große Tüten durften mitgenommen werden. Vielleicht sind sie sogar in Südafrika gelandet, mutmaßt die THG-Mitteilung, denn am Dienstag flog die Truppe der Partnerschule wieder zurück in die Heimat auf der südlichen Erdhalbkugel.

Beeindruckender Einblick in eine moderne Bäckerei

Auch eine Begehung des hochmodernen Betriebes stand nach dem Backen auf der Agenda. Bäckermeister Konstantin Lehmann zeigte den Betrieb mit modernen Geräten, die höchsten Ansprüchen genügen und dafür sorgen würden, dass das Personal körperlich entlastet wird und der Betrieb im Konkurrenzkampf gut mithalten kann. Faszinierend sei gewesen, die modernen Backanlagen und die verschiedenen Geräte des Betriebes, der auf regionalen und fairen Einkauf setze, direkt vor Augen geführt zu bekommen. Sowohl die THGler als auch die südafrikanischen Gäste waren von dem Einblick in diese hochmoderne Bäckerei tief beeindruckt, heißt es in dem Bericht abschließend.

red