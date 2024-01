Wolfenbüttel. Mussten Grundstücke in Ohrum, Dorstadt und Kissenbrück unnötig hohe Wassermassen verkraften? Das sind die Antworten.

Andreas Schellenberg, der in Ohrum wohnt, schreibt in einer Mail an die Redaktion unserer Zeitung, dass das Mühlenwehr der Oker oberhalb von Ohrum großen Einfluss auf die Hochwassersituation gehabt habe. Antworten auf seine Fragen gibt der Landkreis Wolfenbüttel und Marc Lohmann als Bürgermeister der Samtgemeinde Oderwald.