Wolfenbüttel. Insbesondere an den Wolfenbütteler Einfahrtsstraßen gibt es einige große Bauprojekte, die das Stadtbild verändern. Hier ein Überblick.

Auch am Rande der Kernstadt verändert sich das äußere Erscheinungsbild der Stadt. Fährt man zum Beispiel aus Braunschweig kommend über den Sternhausberg über eine leicht verschwenkte neue Fahrbahn nach Wolfenbüttel, so wird man gleich am Ortseingang am Neuen Weg die 1896 eingeweihte ehemalige Samsonschule sehen, die von der Moses-Mendelssohn-Stiftung in ein Apartmenthaus für Auszubildende und Studierende umgebaut wird. 150 Apartments sollen dort entstehen. Die Fertigstellung ist laut Stiftung für 2025 geplant. Und direkt dahinter sind schon die mehrgeschossigen Häuser zu sehen, in denen 130 Wohneinheiten entstehen werden.