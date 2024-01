Wolfenbüttel. Am Nachmittag waren mehrere Ortsteile Wolfenbüttels und Ortschaften im Kreis ohne Strom. Netze der Stadtwerke und der Avacon waren betroffen.

Teile der Stadt und des Landkreises Wolfenbüttel waren am Dienstagnachmittag ohne Strom. Sowohl im Netz der Stadtwerke Wolfenbüttel als auch im Netz der Avacon kam es nach eigenen Angaben zu Stromausfällen.

Gegen 14.30 Uhr lag der erste Kabelfehler im Netz der Stadtwerke vor, dieser konnte jedoch schnell behoben werden. Rund eine Stunde später, um 15.43 Uhr, kam es dann jedoch zu einem Kurzschluss im Wolfenbütteler Stadtteil Ahlum. Von der Störung waren laut eines Sprechers der Stadtwerke 1100 Haushalte in Salzdahlum-Süd, Ahlum und Wendessen betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke war die Stromversorgung um 16.33 Uhr wieder hergestellt.

Weitere Stromausfälle im Landkreis Wolfenbüttel

Wie ein Avacon-Unternehmenssprecher unserer Redaktion auf Nachfrage berichtet, hatten die Störungen auch Auswirkungen auf die Mittelspannungsnetze der Avacon. So kam es in den Ortschaften Mönchevahlberg und Groß Denkte zwischen 15.43 und 16.53 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall. Auch in Klein Denkte, Wittmar, Sottmar und Neindorf kam es immer wieder zu kleineren Ausfällen. Mittlerweile sind laut der Avacon und den Stadtwerken Wolfenbüttel alle Störungen behoben.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: