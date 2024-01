Wolfenbüttel. Der Filmpalast in Wolfenbüttel wird derzeit renoviert. Neuer Aufführungstermin ist der 19. Februar.

Der nächste Film in der Staffel „Als die Bücher laufen lernten. Literaturverfilmungen“ von Bücher Behr und Filmpalast muss zeitlich um zwei Wochen verschoben werden, da der Filmpalast in der Langen Straße derzeit renoviert wird. Es geht um den Film „Acht Berge“ nach dem Buch von Paolo Cognetti. „Acht Berge“ ist ein Film über Freundschaft und ihrer Fähigkeit, Unterschiede und sogar Gräben zu überwinden, außerdem ein Film über das Leben in der Natur und die Bereitschaft, in ihr und mit ihr zu leben.