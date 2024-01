Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfenbüttel hat bereits einem Mietzuschuss zugestimmt – der Kreis entscheidet am 22. Januar auf der Kreistagssitzung.

Die Tafel des Deutschen Roten Kreuzes leistet durch die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige aus der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel seit 2007 einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Notlagen. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen mit hoher Inflation und hohen Energiepreisen, der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges ist die Zahl der Bedürftigen, die die Tafel in Anspruch nehmen, in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Das DRK spricht von einer Verdoppelung der Nutzerzahlen der Tafel in den vergangenen drei Jahren. Derzeit nutzen laut DRK etwa 2100 Bedürftige die Angebote der Tafel.