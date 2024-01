Wolfenbüttel. In den kommenden Jahren hat der Landkreis einiges vor, um das Radwegenetz zu verbessern. So sehen die Pläne aus.

Eine Plakette im Eingangsbereich der Landkreisverwaltung in der Wolfenbütteler Bahnhofstraße weist als sichtbares Zeichen nun auf die Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune hin, teilt der Landkreis mit. Ende November 2023 haben Stadt und Landkreis Wolfenbüttel bereits zum zweiten Mal diese Zertifizierung erhalten. Überreicht wurde diese Auszeichnung für die Jahre von 2024 bis 2028 von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. In den kommenden Jahren habe sich der Landkreis vorgenommen, weiterhin die Fahrradmobilität zu stärken, betont der Landkreis.

„Ich freue mich über die erneute Zertifizierung als fahrradfreundliche Kommune. Die Auszeichnung zeigt, dass wir unser Fahrradmobilitätskonzept erfolgreich umsetzen und die Bedingungen für den Radverkehr weiter verbessern konnten. Zugleich ist die Auszeichnung für uns Ansporn und Auftrag, in unseren Anstrengungen nicht nachzulassen“, so Landrätin Christiana Steinbrügge zur Zertifizierung.

In der Begründung der Jury, die gegenüber dem Land eine Zertifizierung empfiehlt, wird besonders der Ausbau von Radwegen durch den Landkreis hervorgehoben. Dieser erfolgt in Eigenverantwortung entlang von Kreisstraßen oder in enger Abstimmung mit dem Land und Feldmarkinteressentschaften entlang von Landesstraßen und Feldwegen, erklärt der Landkreis. Hervorgehoben werden auch die bessere Gestaltung der Radwege an Ortseingängen, der Winterdienst auf den kreiseigenen Radwegen sowie die Ausschilderung und Ertüchtigung touristischer Radrouten.

Stadtradeln und neue Radwege für den Landkreis

In den kommenden Jahren hat der Landkreis einiges vor, um das Radwegenetz zu verbessern und auch Freude am Radfahren zu fördern. In diesem Jahr wird es vom 5. bis 25. Mai wieder das Stadtradeln in allen Gemeinden des Landkreises und der Stadt Wolfenbüttel geben. Für den 8. September ist die 3. „BraunschweigerLANDpartie“ in der Samtgemeinde Elm-Asse geplant.

Im Zertifizierungszeitraum sind mehrere Radwegneu- und -ausbauten vorgesehen: So etwa insgesamt vier Radwege entlang der Kreisstraße 2 zwischen Klein Denkte und Wendessen, Wendessen und Kreisel an der K 2, zwischen Ahlum und Wolfenbüttel sowie zwischen Atzum und Salzdahlum.

Radfahren in Wolfenbüttel: Einige Routen erhalten neue Beschilderung

Gemeinsam mit dem Land wird derzeit der Ausbau von zwei Radwegen entlang der Landesstraßen L 635 und L 631 zwischen Cremlingen und Hordorf sowie zwischen Salzdahlum und Sickte geplant.

Zudem erhalten touristische Vorzugsrouten und weitere Freizeitrouten zum Teil eine neue Beschilderung, informiert der Landkreis. Viele dieser Routen, die häufig über Feldwege der Landwirtschaft führen, werden für den Radverkehr fit gemacht und erhalten eine verbesserte Oberfläche. Die Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den beteiligten Feldmarkinteressentschaften und Gemeinden, betont die Kommune.