Wolfenbüttel. Die Show des Trios und des Zeichners nimmt das Publikum in Wolfenbüttel mit in ein schwungvolles Jahrzehnt. So lief es.

Die damalige Zeit. Die Zwanziger. Golden sind sie wohl gewesen. Zumindest in den großen Städten. Und er fasziniert noch immer, dieser Glamour einer rauschhaften Zeit. Sie werden in Wolfenbüttel wieder lebendig, die Chansons einer Marlene Dietrich, eines Friedrich Hollaender. Wieder nah dieser kehlige Swing der Dreigroschenoper, der Charme frivoler Revuen und frecher Couplets.