Wolfenbüttel. Wohin, wieviel und wie wertig wird gereist? Was sind die Urlaubstrends? Wir haben bei Reisebüros im Raum Wolfenbüttel nachgefragt.

Was waren die beliebtesten Reiseziele 2023 und wo geht es in diesem Jahr hin? „Es drehte sich wieder alles – ganz klassisch – rund ums Mittelmeer. Da gab es kein Ziel, das besonders herausgestochen ist. Und das setzt sich auch in diesem Jahr so fort, was die Sommerziele anbelangt. Einen richtigen Trend gibt es nicht. Bei den Winterzielen jetzt im Frühjahr ist Thailand hervorzuheben“, sagt Ilka Friedrich vom Reisebüro am Elm in Cremlingen.