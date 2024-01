Halchter. Wie kommen die Kinder sicher zur Schule und über die Straße? Eltern aus Halchter helfen vor allem bei einer heiklen Verkehrssituation.

Wenn die Grundschule beginnt, dann ist es derzeit noch dunkel. Viele Kinder, die sich an diesem kalten Morgen auf den Weg machen, tragen aus diesem Grund eine leuchtende Weste. Aus dem Alten Holzweg kommen sie um die Ecke und steuern die Ampel an. Dort warten bereits die Schülerlotsen auf die Mädchen und Jungen. Einige der Kinder haben die Erwachsenen an diesem Morgen schon gesehen. Denn es sind die Eltern, die sich zu Verkehrshelfern haben ausbilden lassen. „Die Elternschaft ist sehr engagiert“, freut sich Claudia Fricke. Die Polizeioberkommissarin ist als Präventionsbeauftragte in Wolfenbüttel unterwegs und unterstützt die praktische Einweisung an diesem Tag. Sie beobachtet das Vorgehen, gibt Hinweise.