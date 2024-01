Braunschweig. Hochwasser: Bis Schladen-Werla blieb die Oker in ihrem Bett. Kurz nach der Mündung der Ilse trat der Fluss dann über die Ufer.

Wolfgang Büchs ist nicht nur Biologe, er beschäftigt sich auch mit Hochwasser. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 war er ein in den Medien gefragter Experte. Nach Weihnachten sei er rausgefahren, „um die Oker zwischen Okertalsperre und Braunschweig in Augenschein zu nehmen“, schreibt der Biologie-Professor aus Braunschweig in ein Nachricht an unsere Zeitung.