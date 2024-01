Wolfenbüttel. Das ukrainische Prime Orchestra reißt mit seiner Rock-Sympho-Show in der Wolfenbütteler Lindenhalle die vielen Zuhörenden mit.

Tosender Beifall, immer wieder Jubel für das ukrainische Prime Orchestra in der Lindenhalle in Wolfenbüttel und für seine neue Rock-Sympho-Show. Man könnte die Formation ausschließlich als symphonisches Rock-Orchester betrachten. Man könnte sie aber auch nur als Botschafter ihres Landes betrachten, die Musik als kulturelle Plattform nutzen, über die Schrecken des Krieges in ihrer Heimat, der Ukraine, zu berichten.