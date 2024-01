Wolfenbüttel. Die bekannte Musical-Sängerin gibt ein herzerwärmendes Konzert mit dem Titel „Winter Momente“ in der St. Trinitatiskirche.

Auf einer wunderbaren Musikreise zwischen Hoffnung, Erinnerungen und Träumen erwartete die Konzertbesucher am Donnerstag ein ganz besonderer Abend in der St. Trinitatiskirche zu Wolfenbüttel. Keine geringere als Angela Milster, die bekannte Diva der Musical-Szene, hatte für ihre Freunde mit „Winter Momente“ ein stattliches Musikpaket geschnürt, um in wunderbaren 90-Konzertminuten die Herzen der Zuschauer in der noch immer weihnachtlich dekorierten Kirche zu erwärmen. Ihr schwarzes Kleid betonte einmal mehr die blonden Haare auf magische Art. Eine besondere Kulisse brauchte die Stimme von Angelika Milster nicht.