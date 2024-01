Remlingen. Der Verein, der Umwelt- und Pflegeprojekte in der Asse betreibt, hat Detlev Prescher zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt.

Zur Jahresversammlung hatte der Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA) seine Mitglieder ins Dorfgemeinschaftshaus nach Remlingen eingeladen. Der stellvertretende Vorsitzende Detlev Prescher begrüßte 25 Mitglieder sowie weitere Gäste. Aktuell habe der Verein 164 Mitglieder, heißt es in dem Bericht von der Hauptversammlung, hinzu kämen neun juristische Mitglieder (Gemeinden und Forstgenossenschaften). Preschers besonderer Willkommensgruß galt Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann und Jens Pielok, Bürgermeister der Gemeinde Wittmar.

Prescher bedankte sich bei den Mitgliedern und insbesondere bei der Helfergruppe, die sich mittwochs auf der Streuobstwiese trifft und das Wildbienenprojekt unterstützt. Seinen Dank richtete er auch an die Samtgemeinde Elm-Asse, an die Gemeinde Wittmar und an den Landkreis Wolfenbüttel. Einige Projekte, heißt es in der Mitteilung, konnten zum Teil nur mit Fördermitteln vom Zukunftsfonds Asse, der Bingo-Stiftung, der Loki-Schmidt-Stiftung sowie der Jägermeister-Stiftung umgesetzt werden.

Geplant ist eine Erweiterung der Streuobstwiese

„Unser schönstes neues Projekt ist das Wildbienenprojekt auf der Streuobstwiese in Wittmar“, hob Prescher hervor. Ins Leben gerufen wurde es von Maritta Gorges, die das Projekt am 1. April 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Stolz berichtete sie, was inzwischen geschaffen wurde. An verschiedenen Stellen wurden demnach Sandarien für bodenbrütende und Nisthilfen für höhlenbrütende Wildbienen gebaut. Eine Trockenmauer sei inzwischen fertiggestellt und eine zweite sei in Planung. Ein neuer Blühstreifen sowie ein Streifen mit bienenfreundlichen und artspezifischen Pflanzen seien angelegt worden. Außerdem sei eine Erweiterung der Streuobstwiese vorgesehen. „In Kooperation mit der Johannes-Selenka-Schule in Braunschweig haben Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler stehende Nisthilfen aus Holz gebaut“, freute sich Maritta Gorges.

Weiter berichtete Prescher von den Ausgrabungen an der Asseburg, an denen auch Mitglieder von FABL (Freunde der Archäologie im Braunschweiger Land) teilgenommen hatten. Der HVA kümmerte sich auch um Pflegemaßnahmen am Bismarckturm und an der Liebesallee. Das 4. Apfelfest vor der Assewirtschaft lockte bei trockenem und sonnigen Herbstwetter zahlreiche Besucher an.

Vorstand einstimmig für zwei Jahre gewählt

Zügig verlief die Neuwahl des gesamten Vorstandes. Unter der Leitung von Jens Pielok wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Detlev Prescher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Roland Körner. In ihre Ämter wiedergewählt wurden Kassenwartin Elke Rosteck, Schriftführerin Doreen Kelterer und die Beisitzer Maritta Gorges und Peter Wypich. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig für zwei Jahre gewählt.

Der neue Vorsitzende Detlev Prescher aus Klein Denkte bedankte sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. „Die einstimmige Wahl aller Vorstandsmitglieder ist ein guter Start für das neue Jahr. Wir sind ein gutes Team.“

